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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يفجر مفاجأة: عقد زيزو وتريزيجيه مع الأهلي 5 ملايين في الموسم

زيزو
زيزو
يارا أمين

فجر الناقد الرياضي زغلول صيام مفاجأة تتعلق بعقدي اللاعبين أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه مع نادي الأهلي الموثق في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن قيمة العقدين تبلغ 5 ملايين جنيه فقط في الموسم، خلافًا للواقع الفعلي.

وقال زغلول صيام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عقد زيزو المسجل في اتحاد الكرة بـ5 ملايين جنيه رغم أن الأحاديث الإعلامية تتحدث عن أن هذه الصفقة يمكن أن تصل إجمالي تعاقد اللاعب مع الأهلي إلى نصف مليار جنيه».

وأضاف صيام أن محمود حسن تريزيجيه كذلك عقده مع الأهلي يبلغ 5 ملايين جنيه أيضًا.

وعلّق صيام قائلًا: «الأمر واضح في هذا الموضوع أنه هناك تلاعب واضح من الأندية في عقود اللاعبين من أجل التهرب الضريبي».

وشدد صيام قائلًا: «أنا متأكد مليون% أن عقد زيزو وتريزيجيه مع الأهلي المسجل في اتحاد الكرة بـ5 ملايين جنيه».

وتابع: «ولو عدنا لسنين سابقة سنجد مليارات ضاعت على الدولة بسبب التلاعب في عقود اللاعبين، والمفاجأة كذلك أن الأمر يتكرر في عقود المدربين أيضًا».

وأشار صيام إلى أن هناك جهات رقابية بالفعل بدأت في التحقيق في الأمر، وتحديدًا في موضوع زيزو، والجهات الرقابية أرسلت مخاطبات للأهلي واتحاد الكرة.

وتحدث الناقد الرياضي عن أن كثيرًا من الأندية تفعل نفس الأمر مثل الأهلي، لافتًا إلى أن اللاعب من أجل ضمان حقه يكون بينه وبين شركة الكرة عقد آخر فيه القيمة الحقيقة من أجل ضمان حقه.

زغلول صيام أحمد سيد زيزو زيزو تريزيجيه الأهلي الماتش

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