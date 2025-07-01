أمير هشام: الأهلي رفض فكرة بيع وسام أبوعلي رغم تلقيه عروضا رسمية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يرفض فكرة بيع وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول، مشيرا إلى أن هناك عروض وصلت للنادي من أمريكا والإمارات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: حصل تواصل بالفعل من جانب أحد الأندية الاماراتية بشكل ودي، ووصل العرض لـ5 مليون دولار، والأهلي يرفض مبدأ بيع اللاعب، وهذا الامر تم حسمه بالأمس في اجتماع إدارة الكرة بقيادة محمود الخطيب، ومحمد يوسف، وخوسيه ريبيرو.

وأضاف: لو وصل عرض رسمي يصل لـ10 مليون دولار أو أكثر وقتها سوف تتدخل الإدارة وقد توافق على فكرة البيع.

وزاد: لم يحدث أي تعديل لعقود وسام أبوعلي حتى الآن، ولكن تم وضع ذلك ضمن مخططات الإدارة.

وتابع: وسام أبوعلي لم يتحدث عن رغبته في الرحيل، وهو لاعب ملتزم ومحترف، وقريبا قد يحدث تعديل أو تمديد للعقد، وفقا لتأكيدات مسئولين داخل الأهلي.