مصرع فتاة في سقوطها من الطابق السابع بشبرا الخيمة

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع بأحد العقارات بمنطقة ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع بأحد العقارات بمنطقة ترعة الشابوري.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الفتاة سقطت إثر اختلال توازنها، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الحادث.