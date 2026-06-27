متابعات ميدانية مكثفة للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية الأزهرية أداء امتحانات العام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم، السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ومتابعة ميدانية مستمرة من قيادات المنطقة للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية.



وتابع فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث قام بجولة تفقدية شملت لجان الخصوص بنين وفتيات، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء واستقرار.

وخلال جولته، تفقد فضيلته انتظام العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب، وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

كما تابع فضيلة رئيس المنطقة سير العمل بغرفة عمليات المنطقة، واطمأن على جاهزية فرق المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لجميع اللجان حتى انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.