قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب
منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد
لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم
بـ1200 جنيه للشيكارة.. بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية |خاص
بعد بلاغ مواطن .. مياه القناة تسحب عينات من الضبعية وتعلن نتيجة الفحص
مصر تدين هجوم الطائرات المسيرة على البحرين : تهديد خطير للاستقرار الإقليمي
تحت قيادة حسام حسن.. منتخب مصر يحقق أرقاما قياسية تاريخية
ضربة موجعة لأستراليا قبل مواجهة مصر.. إصابتان تنهيان مشوار ثنائي المنتخب
إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعات ميدانية مكثفة للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية الأزهرية أداء امتحانات العام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم، السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ومتابعة ميدانية مستمرة من قيادات المنطقة للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية.


وتابع فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث قام بجولة تفقدية شملت لجان الخصوص بنين وفتيات، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء واستقرار.

وخلال جولته، تفقد فضيلته انتظام العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب، وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

كما تابع فضيلة رئيس المنطقة سير العمل بغرفة عمليات المنطقة، واطمأن على جاهزية فرق المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لجميع اللجان حتى انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

القليوبية محافظة القليوبية الشهادة الثانوية الأزهرية طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية منطقة القليوبية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

ترشيحاتنا

الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنشر جداول امتحانات شهادات القراءات، والنقل ونقل معاهد البعوث للدور الثاني

المعاهد الأزهرية تنشر جداول امتحانات شهادات القراءات والنقل الدور الثاني

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

بالصور

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد