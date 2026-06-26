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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 387 بطاقة تموينية وتحرير 140 مخالفة خلال حملات على 1900 مخبز بلدي بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة رقابية موسعة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 387 بطاقة تموينية ذكية داخل أحد المخابز، وتحرير 140 مخالفة تموينية، وذلك خلال المرور على نحو 1900 مخبز بلدي.


جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية وإحكام السيطرة على منظومة الخبز المدعم.
وكشفت الحملات عن ضبط 387 بطاقة تموينية ذكية جرى تجميعها داخل أحد المخابز لاستخدامها في تنفيذ عمليات صرف وهمية والاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق، كما تم تحرير مخالفة ضد أحد المخابز لصرف سلع غذائية بدلًا من الخبز للمواطنين.
وشملت المخالفات أيضًا بيع الخبز البلدي المدعم بأزيد من السعر الرسمي، وبيع الخبز الحر خارج المنظومة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد التشغيل الرسمية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان ومواعيد التشغيل.
وفي المقابل، رصدت الحملات التزام عدد كبير من المخابز بتطبيق الضوابط المنظمة لمنظومة الخبز، من خلال إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وصرفه للمواطنين بالسعر الرسمي، مع الالتزام بمعايير النظافة والإعلان عن البيانات الإرشادية، وهو ما لاقى إشادة من المواطنين.
وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية.

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