محافظ القليوبية يفتتح مسجد "ياسين الجبل" بقرية ميت كنانة بطوخ

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد ياسين الجبل بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إنشائه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت نحو 35 مليون جنيه، وعلى مساحة إجمالية تقدر بنحو 1070 متر مربع، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وسط مشاركة واسعة من أهالي القرية.



وأدى محافظ القليوبية صلاة الجمعة داخل المسجد عقب افتتاحه، معربا عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الديني الذي يجسد روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود القائمين على تنفيذ المسجد والمتبرعين الذين ساهموا في إنشائه.

وأكد المحافظ أن بناء بيوت الله يمثل نموذجا مشرفا للمشاركة المجتمعية، ويعكس حرص المواطنين على دعم جهود التنمية وخدمة أهالي القرى، مشيرا إلى أن المساجد لا يقتصر دورها على أداء الشعائر الدينية فقط، وإنما تسهم أيضًا في نشر قيم الوسطية والاعتدال وترسيخ الأخلاق والتماسك المجتمعي.

وأضاف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدور العبادة، إلى جانب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، متمنيا أن يكون مسجد ياسين الجبل منارة للدعوة والقرآن الكريم وخدمة أهالي قرية ميت كنانة والقرى المجاورة.