محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة الأسواق العشوائية وتطوير سوق بهتيم

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة الأسواق العشوائية المتبقية بمحيط سوق بهتيم، بالتزامن مع اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير السوق، تمهيدًا لتسكين الباعة الجائلين والمفترشين داخله، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد المظهر الحضاري للمنطقة.



وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إزالة التندات والفروشات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات بمحيط السوق، موجّهًا باستمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمنع عودة الإشغالات، حفاظًا على ما تحقق من انضباط بالشوارع.



كما تفقد محافظ القليوبية معدلات تنفيذ أعمال تطوير سوق بهتيم، المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، مؤكدًا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال أسبوع، تمهيدًا لتسكين الباعة الجائلين داخل السوق المطور، بما يوفر لهم بيئة حضارية وآمنة لممارسة نشاطهم، وينهي بشكل نهائي ظاهرة الافتراش بالشوارع.



وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ المطالع والمنازل الخاصة بالسوق، بما يسهم في تنظيم حركة الدخول والخروج وتحقيق السيولة المرورية بمحيط السوق، كما وجّه المحافظ بإدراج شارع داير الناحية البحري، المتفرع من محيط السوق، ضمن خطة التطوير الجارية، مع التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مشروع للصرف الصحي بالشارع، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن محافظة القليوبية مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأسواق ورفع كفاءتها، بالتوازي مع إزالة الأسواق العشوائية والإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع الأعمال وتحقيق الانضباط الكامل بمحيط السوق.



وأعرب المحافظ عن تقديره للواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مثمنًا ما قدمته الأجهزة الأمنية من دعم وتنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا التعاون كان له دور محوري في نجاح جهود إزالة الأسواق العشوائية بمحيط سوق بهتيم، وتحقيق الانضباط بما يخدم الصالح العام.