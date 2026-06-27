تبدأ غدا.. دار الإفتاء تذكر بصيام الأيام البيض لشهر المحرم 1448هـ عبر صفحتها الرسمية

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تذكيرًا بصيام الأيام البيض من شهر الله المحرم ١٤٤٨هـ، والتي توافق أيام ١٣ و١٤ و١٥ من الشهر الهجري، مؤكدة فضلها وحرصها على اغتنام مواسم الطاعات.

وقالت دار الإفتاء إن الأيام البيض لهذا الشهر تبدأ غدًا الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٦م، وهو يوم ١٣ محرم ١٤٤٨هـ، وتستمر حتى الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م.

وأضافت أن صيام هذه الأيام من السنن المستحبة التي يُرجى فيها عظيم الأجر والثواب، لما لها من فضلٍ كبير في التقرب إلى الله تعالى.

وأوضحت أن اغتنام هذه الأيام بالطاعة والعبادة من الأعمال التي يُستحب للمسلم الحرص عليها، سائلةً الله تعالى أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال.

هل يجوز صيام يوم أو يومين فقط من الأيام البيض

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بصيام جزء من الأيام البيض (الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري)، مؤكدة أن صيام يوم أو يومين منها أمر جائز ومشروع في الإسلام، وينال فاعله الثواب على ما صامه.

ويأتي هذا التوضيح تزامناً مع دخول شهر شوال المبارك، حيث يسعى الكثيرون للحفاظ على وتيرة العبادة التي اعتادوا عليها في رمضان، معتبرين أن صيام هذه الأيام يمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله ونيل مغفرة الذنوب وزيادة الأجر والمثوبة.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل هو صيام الأيام الثلاثة كاملة كما ورد في السنة النبوية المطهرة، إلا أن من لم يستطع إكمالها وصام يوماً أو يومين فلا حرج عليه، وله أجر ما قدم من عمل صالح.

واستعرضت الدار آراء الفقهاء في هذا الصدد، حيث ذهب فريق إلى أن صيام الأيام البيض كاملة هو الأفضل والأكمل لنيل الثواب العظيم الوارد في الأحاديث، بينما يرى آخرون أن صيام ما تيسر منها يقع في دائرة المستحب والمحبب إلى الله.

وتعد هذه الأيام سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحرص على صيامها ويوصي أصحابه باغتنام فضلها، لما لها من أثر في تهذيب النفس وتطهير القلوب، خاصة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعادل صيام الدهر كله في الأجر.

وشددت الإفتاء على أن العبرة هي بالنية الصادقة والمداومة على العمل الصالح قدر الاستطاعة، مؤكدة أن أبواب الخير واسعة وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، سواء صام الأيام كاملة أو اقتصر على بعضها لظرف أو مشقة.

كما لفتت الفتوى النظر إلى مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي رسخت فضل هذه الليالي، ومنها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام والابتعاد عن الخطايا خلال هذه الأيام المباركة التي يكتمل فيها ضوء القمر.