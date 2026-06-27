قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الزوج ملزم بنفقة علاج الزوجة؟ الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتكرر كثيرًا داخل البيوت المصرية بشأن مدى التزام الزوج بتحمل نفقات علاج زوجته، مؤكدة أن علاج الزوجة وما يتصل به من مصروفات طبية يدخل في نطاق النفقة الواجبة شرعًا على الزوج، وذلك وفقًا لقدرته المالية وما إذا كان في حالة يسر أو عسر.

وأوضحت دار الإفتاء أن النفقة الزوجية لا تقتصر على توفير الطعام والشراب والملبس فقط، وإنما تشمل كذلك احتياجات الزوجة الصحية والعلاجية، بما في ذلك ثمن الأدوية، وتكاليف الفحوصات الطبية، وأجور الأطباء، وكل ما تحتاج إليه الزوجة من رعاية صحية لازمة لحالتها.

وأكدت أن هذه النفقات تعد جزءًا أصيلًا من الواجبات التي أوجبها الشرع على الزوج تجاه زوجته، بل إن الحاجة إلى العلاج قد تكون في بعض الأحيان أكثر إلحاحًا من غيرها من متطلبات المعيشة؛ فالإنسان قد يستطيع تحمل الجوع أو تأخير بعض احتياجاته المعيشية لفترة من الوقت، لكنه غالبًا لا يستطيع تحمل آلام المرض أو الاستغناء عن العلاج عند الحاجة إليه.

وأضافت أن هذا الرأي هو المعمول به في القضاء المصري، كما أنه يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تقوم على حفظ النفس ورعاية الإنسان وصيانة كرامته، فضلًا عن أنه يعكس التقدير الواجب للزوجة وما تبذله من جهد في رعاية أسرتها وخدمة بيتها وتربية أبنائها.

الحياة الزوجية لا تقوم على المطالبة بالحقوق فقط

وفي سياق متصل، شددت دار الإفتاء على أن العلاقة بين الزوجين لا ينبغي أن تُبنى على البحث المستمر عن الحقوق والواجبات بصورة تجعل كل طرف يحاول إثبات أنه صاحب الحق دائمًا وأن الطرف الآخر هو المخطئ.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج أو الزوجات قد يلجأون إلى استخدام النصوص الشرعية بطريقة خاطئة بهدف الضغط على الطرف الآخر أو إلزامه بما يريد، مع تجاهل الواجبات التي تقع على عاتقه هو نفسه، وهو أمر يتنافى مع المقاصد الحقيقية للشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن الزواج في الإسلام يقوم أساسًا على السكينة والمودة والرحمة والتعاون، وأن نجاح الحياة الأسرية يعتمد على مراعاة كل طرف لمشاعر الآخر، وتقديم روح التفاهم والتسامح على أسلوب النزاع والمحاسبة المستمرة.

وأكدت أن حسن المعاشرة بين الزوجين من أعظم أسباب استقرار الأسرة، فكما أن الزوجة مطالبة بأن تتقي الله في زوجها وأن تحرص على حسن التعامل معه والصبر على متاعب الحياة، فإن الزوج مطالب أيضًا بأن يراعي ظروف زوجته وما تتحمله من أعباء يومية داخل المنزل وفي تربية الأبناء.

وأضافت أن الرحمة والرفق من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الزوج، فلا يحمل زوجته ما يفوق قدرتها، ولا يغفل عن حجم المسؤوليات التي تقوم بها، بل يبادلها التقدير والاحترام والدعم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن بناء الأسرة على هذه المعاني الراقية من الرحمة والتعاون هو الطريق الصحيح لتحقيق مقاصد الزواج التي أرادها الله سبحانه وتعالى، مؤكدة أن نقل الأحكام القضائية المجردة إلى تفاصيل الحياة اليومية دون مراعاة الحكمة والخلق الحسن قد يؤدي إلى مشكلات لا داعي لها.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية التحلي بالحكمة في إدارة الحياة الزوجية، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، مشيرة إلى أن الحكمة وحسن الخلق والتفاهم بين الزوجين تظل الأساس الحقيقي لاستقرار الأسرة واستمرار المودة بين أفرادها.

دار الإفتاء الحياة الزوجية نفقة علاج الزوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل الزوج ملزم بنفقة علاج الزوجة؟ الإفتاء تحسم الجدل

صلاة التسابيح

حديث صلاة التسابيح .. كيفية أدائها وأهم المعلومات الواردة عنها

دعاء الستر

لمن أراد استمرار ستر الله عليه .. علي جمعة ينصح بهذا الأمر

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد