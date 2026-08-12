قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط 502 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ502 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه : "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 502 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك وليبيتسك وأوريول، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".

من جهة أخرى، أكد قائد القوات الجوية الروسية الفريق أول سيرجي كوبيلاش، تحديث أسطول الطيران القتالي الروسي، لافتًا إلى أنه يتكوّن بالكامل تقريبًا من طائرات ومروحيات حديثة.

وقال كوبيلاش، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "تم تحديث أسطول الطائرات المقاتلة بنسبة تقارب 100% بطائرات ومروحيات حديثة، وتم إتقان استخدام مجموعة واسعة من أسلحة الطائرات الجديدة ذات خصائص الدقة العالية والمدى المتزايد".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لكوبيلاش، تم إنجاز قدر كبير من العمل في فترة زمنية قصيرة لزيادة أمن الطائرات في المطارات، وتحسين المعدات الخاصة والزي الرسمي للطيارين والفنيين الجويين.

وأوضح: "يتم التركيز، بشكل خاص، على تحسين عمل هيئات مراقبة الطيران، وإعداد الطيارين الحربيين للعمليات القتالية في بيئة معقدة وسريعة التغير، بما في ذلك التفاعل بين الخدمات بشكل مباشر، وتحسين التدريب والتماسك القتالي لأطقم الطيران".

يشار إلى أن روسيا تحتفل سنويا بيوم القوات الجوية في الثاني عشر من أغسطس.

ووفقًا للفريق أول سيرجي كوبيلاش، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تلقى تطوير الطيران العسكري الروسي دفعة قوية.