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تسجيل عداد الكهرباء 2026 .. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تسجيل عداد الكهرباء 2026 .. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة

تسجيل عداد الكهرباء 2026.. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
تسجيل عداد الكهرباء 2026.. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
عبد الفتاح تركي

أصبح تسجيل عداد الكهرباء على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها المواطنون، خاصة مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقميًا، إذ تتيح المنصة إمكانية ربط عداد الكهرباء بالحساب الإلكتروني الشخصي، بما يسهل تنفيذ مختلف المعاملات المتعلقة بالعداد أو العقار دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وتوفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، من بينها تسجيل عداد الكهرباء، وطلب تركيب عداد جديد، والاستعلام عن الفواتير، وسدادها إلكترونيًا، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي يمكن إنجازها بالكامل عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

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خطوات تسجيل عداد الكهرباء على المنصة الموحدة

أوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الخطوات المطلوبة لتسجيل عداد الكهرباء وربطه بالحساب الإلكتروني الشخصي، حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة من جميع الخدمات الرقمية المرتبطة بالعقار أو الوحدة السكنية.

وتبدأ الإجراءات بالدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم إنشاء حساب جديد في حالة استخدام المنصة للمرة الأولى، من خلال إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تشمل الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

وبعد الانتهاء من إنشاء الحساب، يتم اختيار الخدمة المناسبة من القائمة الرئيسة، سواء كانت خدمة تركيب عداد قانوني أو خدمة تركيب عداد كودي، وذلك وفقًا لوضع العقار والإجراءات الخاصة به.

إدخال بيانات العقار بدقة

بعد اختيار نوع الخدمة، يجب على المستخدم إدخال جميع بيانات العقار بصورة دقيقة، وتشمل العنوان بالكامل، واسم المحافظة، والمنطقة أو الحي، مع التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل استكمال الطلب، حتى لا تتعرض إجراءات المراجعة أو المعاينة لأي تأخير.

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ويعد إدخال البيانات بشكل صحيح من أهم الخطوات التي تساعد على سرعة إنهاء الطلب، حيث تعتمد شركة الكهرباء المختصة على تلك البيانات في مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة.

المستندات المطلوبة لتسجيل عداد الكهرباء

يتعين على مقدم الطلب إرفاق صور واضحة للمستندات المطلوبة عبر المنصة، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية العقار أو عقد الإيجار، بالإضافة إلى إيصال الممارسة ساري المفعول في حال وجوده.

ويجب التأكد من وضوح جميع المستندات المرفقة قبل إرسال الطلب، حتى تتمكن الجهة المختصة من مراجعتها بسهولة واستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة رفع الملفات مرة أخرى.

مراجعة الطلب وإرساله

بعد الانتهاء من إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ينبغي مراجعة جميع المعلومات المسجلة بعناية للتأكد من صحتها واكتمالها، ثم الضغط على زر إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل عبر المنصة.

وعقب إرسال الطلب بنجاح، تتولى شركة الكهرباء المختصة مراجعة الأوراق والبيانات المقدمة، ثم يتم التواصل مع مقدم الطلب لتحديد موعد إجراء المعاينة الفنية على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الخدمة المطلوبة.

خدمات إلكترونية تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

لا تقتصر خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على تسجيل العداد أو طلب تركيبه فقط، بل تضم مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة من أي مكان.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المنصة تركيب عداد لأول مرة، والاستعلام عن الفواتير الشهرية وسدادها إلكترونيًا، بالإضافة إلى تسجيل قراءة العداد بدقة بواسطة المشترك، بما يساعد على احتساب قيمة الاستهلاك وفق القراءة الفعلية.

عداد الكهرباء الكودي

كما تتيح المنصة إمكانية التنازل عن ملكية العداد، أو تصحيح بيانات صاحبه وقراءاته، فضلًا عن خدمة تقسيط مديونية الاستهلاك الكهربائي المتراكمة، وسداد دفعات مقدمة لحساب العداد، إلى جانب طلب استخراج شهادة بيانات تعاقد لإثبات وجود العداد والتعاقد عليه بصورة رسمية.

مزايا استخدام المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تسهم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة، من خلال إتاحة تنفيذها إلكترونيًا عبر حساب شخصي واحد، بما يختصر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى زيارة مقار شركات الكهرباء، كما تتيح متابعة الطلبات والخدمات بصورة أكثر سهولة، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

عداد الكهرباء

وتوفر المنصة حلولًا إلكترونية متكاملة تُمكن المستخدم من إدارة مختلف الخدمات المتعلقة بعداد الكهرباء والعقار من خلال خطوات واضحة ومنظمة، بداية من تسجيل الطلب وحتى استكمال الإجراءات بعد المعاينة الفنية.

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