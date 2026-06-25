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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لاتفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

  يواجه  الكثير فجأة عطلاً في عداد الكهرباء (سواء كان عداداً تقليدياً أو مسبوق الدفع "أبو كارت")، وأول فكرة قد تخطر ببالهم هي الإستعانة بفني كهرباء عادي أو محاولة فتحه، وهذا خطأ لايجب فعله. 

 لماذا لا يمكنك إصلاح العداد بنفسك؟

• المسؤولية القانونية: عداد الكهرباء هو ملكية عامة تابعة لشركة الكهرباء، والعبث بـ "برشام" العداد أو غطائه يعتبر جريمة تلاعب تُعرضك لمحضر سرقة تيار وغرامات مالية باهظة، وقد تصل العقوبة للحبس.

• خطر الصعق: العدادات تحتوي على دوائر حساسة وتيار مباشر، وأي خطأ قد يؤدي لحريق أو ماس كهربائي خطير.

• فقدان الضمان: إذا كان العداد حديثاً، فإن فتحه يخرجه من الضمان ويجبرك على شراء عداد جديد على نفقتك الخاصة.

 إحذر الكباري (التوصيل من الخلف)

عندما يتعطل عداد الكهرباء فجأة، يظن البعض أن الحل "الذكي" هو عمل "وصلة خارجية" أو ما يُعرف بـ "الكباري" لتشغيل الأجهزة لحين الإصلاح.. احذر! أنت تضع نفسك في ورطة قانونية ومالية مدمرة.

 لماذا تُعد "الكباري" خطأً فادحاً ؟

- محضر سرقة تيار:
فني الشركة خبير في كشف هذه التوصيلات بمجرد النظر. وبمجرد إكتشافها، يتم تحرير محضر "سرقة تيار" لا يُحسب بالإستهلاك الفعلي، بل بـ "أقصى حمل ممكن" للأجهزة في منزلك ولمدة شهور سابقة، مما يضعك أمام غرامات تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات.

- رفع العداد فوراً:
التوصيل المباشر (من خلف العداد) يعطي الحق للشركة في سحب العداد نهائياً، ولن تستطيع إسترجاعه أو تركيب عداد جديد إلا بعد رحلة طويلة من الإجراءات القانونية وسداد كافة المديونيات والغرامات.

- خطر الحريق والإنفجار:
الأسلاك التي تُستخدم في "الكباري" غالباً لا تتحمل ضغط الأحمال العالية (مثل التكييفات أو السخانات)، مما قد يؤدي لـ إنصهار الأسلاك وحدوث حريق كارثي في لوحة مفاتيح المنزل أو العداد نفسه.

- المساءلة الجنائية:
قانون الكهرباء الجديد غلّظ العقوبات؛ التلاعب بالعداد أو سرقة التيار قد تؤدي لـ الحبس بالإضافة إلى الغرامة المالية، وتُعتبر جريمة مخلة بالشرف في بعض الحالات.

 ما هو التصرف الصحيح والآمن؟

- لا تلمس العداد: بمجرد حدوث عطل، أترك العداد كما هو بـ "برشامه" وغطائه دون أي تدخل.

- إثبت الحالة: الاتصال بالخط الساخن ١٢١ أو توجه فوراً لأقرب فرع لشركة الكهرباء وقدم بلاغ "عطل عداد" رسمي. هذا البلاغ هو حمايتك القانونية الوحيدة التي تثبت حسن نيتك.

- إنتظر الفني الرسمي: لا تسمح لأي كهربائي "خارجي" بفتح العداد، إنتظر فني الشركة الذي يحمل "كارنيه" رسمياً وتأكد من تسجيل إجراءاته في محضر الفحص.

- المعاينة الفنية: سيقوم فني متخصص من الشركة بزيارتك لفحص العداد. إذا كان العطل "فنياً" ناتجاً عن العداد نفسه، يتم إصلاحه أو إستبداله غالباً دون غرامات.

- تغيير العداد: في حال تلف العداد تماماً، ستحتاج لتقديم طلب إستبدال في مقر الشركة مع إحضار (صورة البطاقة + آخر إيصال كهرباء).

 نصيحة أخيرة:

راقب عدادك بإستمرار.. إذا لاحظت أن الشاشة توقفت أو أن العداد "ثابت" والكهرباء لا تزال تعمل، فهذا يعني وجود عطل داخلي. لا تفرح بـ "الكهرباء المجانية"، لأنها فخ سينتهي بمحضر وغرامة مضاعفة فور اكتشافها

عداد الكهرباء شركة الكهرباء محضر سرقة تيار عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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