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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجهزتك بتفصل والكهرباء بتضعف.. إليك الحل

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 هل تعاني من فصل الكهرباء المتكرر أو هبوط الإضاءة عند تشغيل التكييف؟ 

عداد الكهرباء  الحالي قد لا يتحمل إستهلاكك الفعلي، والإستمرار على هذا الوضع قد يعرض أجهزتك الكهربائية للتلف.

والحل في تقديم طلب إستبدال العداد بقدرة أكبر (من 1 فاز إلى 3 فاز) إلكترونيًا وبكل سهولة عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء".


وتحويل العداد إلى قدرة أكبر لا يعني زيادة قيمة الفاتورة، بل يحمي شبكة منزلك الداخلية من الأعطال ويضمن توزيع الأحمال بشكل متوازن وآمن.

المستندات المطلوبة لتغيير العداد

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

• صورة عقد ملكية أو إيجار العقار.

• آخر إيصال استهلاك كهرباء.

• كشف بالأجهزة الجديدة المراد تشغيلها.

 خطوات التقديم لتغيير قدرة عداد الكهرباء 

- إفتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- سجل الدخول وإختر خدمة رفع قدرة العداد.

- إملأ البيانات وإرفع المستندات، ثم تابع طلبك إلكترونيًا.

▪️بعد تقديم الطلب، ستحدد الشركة موعدًا للمعاينة الفنية وحساب قيمة المقايسة الجديدة.

  كيف تحمي أجهزتك الكهربائية 

تعدد أسباب ضعف الكهرباء في المنازل حسب نوع العطل الذي سبب ذلك الضعف، ومن أهم تلك الأعطال زيادة الأحمال على التيار الكهربي من خلال تشغيل أكثر من جهاز منزلي عالي السحب في وقت واحد، أو حتى تأثير جهاز واحد على باقي الأجهزة، خاصة عند ضغط أكثر من جهاز على دائرة كهربائية واحدة.

كما قد يؤدي تلف بعض التوصيلات والأسلاك إلى التأثير على جودة التوصيل الكهربي داخل المنزل، وأحيانا تكون هناك بعض العيوب في الدائرة الكهربائية نفسها، وإذا لم يوجد عطل في كل ذلك فالمشكلة قد تكون في لوحة التوزيع أو من محطة توزيع الكهرباء التي تغذي المنطقة كلها.

أشهر مشكلات الكهرباء في المنازل

يوجد العديد من الأعطال الشائعة بالنسبة لكهرباء المنازل، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

• الإنقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، يمكن أن تحدث نتيجة الإنقطاع في الأسلاك بشكل مفاجئ، أو المشكلات في الأحمال وتوزيع الكهرباء.

• تذبذب التيار الكهربائي، والذي يؤدي إلى التأثير السلبي على الأجهزة الكهربائية، نتيجة الإرتفاع والإنخفاض المفاجئ.

• تعطل القواطع الكهربائية نتيجة الأحمال الزائدة، أو التوصيلات الخاطئة التي تؤدي إلى الإنقطاع في العديد من أجزاء المنزل.

• التوصيلات الكهربائية التالفة التي تؤدي إلى مشكلات في تدفق الكهرباء مما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث حرائق الكهرباء.

نصائح للتعامل في حال حدوث  عطل في الكهرباء

-عند حدوث إنقطاع في الكهرباء يجب فصل كل الأجهزة المنزلة عن منافذها بسرعة، لأن التيار قد يعود عالي وبشكل مفاجئ مما يؤدي إلى تلف بعض الأجهزة ذات المقاومة الضعيفة للتيار.
-بعد عودة التيار إنتظر لبعض الوقت حتى تتأكد من إستقراره وبعدها أعد توصيل الأجهزة من جديد، لكي تضمن بأن التيار قد إنتظم، كما تأكد من سلامة المقابس قبل إعادة التوصيل.
-يجب ترك مسافة بين الأجهزة الكهربائية والحائط الذي خلفها، وذلك من أجل السماح بوجود تهوية تبرد الدوائر الكهربائية لمنع إرتفاع حرارتها بشكل قد يعرضها للتلف.
-من المهم الإستعانة بمشتركات فيها ميزة الحماية من شدة التيار، وعدم توصيل الأجهزة المنزلية في المقابس المدفونة في الحائط مباشرة.

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