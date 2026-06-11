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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة: تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى "قانونية"

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات رسمية جديدة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تتضمن تسهيلات غير مسبوقة لتحويل العدادات الكودية (المؤقتة) إلى عدادات قانونية (دائمة) باسم صاحب العقار أو الشقة.

  التيسيرات الجديدة التي أقرتها الكهرباء

1⃣-قبول الشهادات المنتهية

 يتم قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة (المحليات) حتى لو انتهت مدة سريانها، وذلك لتجنب تعطيل الإجراءات.
 تسهيل شروط التراخيص

2- قبول نماذج ومستندات التصالح المختلفة (مثل نموذج 8 أو شهادات التراخيص) لبدء التحويل فورًا.
3- بدون رسوم إضافية

 عملية التحويل نفسها لا تتطلب دفع أي مصاريف أو رسوم مالية جديدة.


4- عدم  تغيير العداد 

 العداد الكودي الحالي هو بالفعل عداد مسبق الدفع، والتحويل يتم "دفتريًا وإلكترونيًا" فقط بتغيير البيانات من رقم كودي إلى اسم صاحب الوحدة  الثلاثي، دون الحاجة لتركيب جهاز جديد.

 المستندات المطلوبة للتحويل

يجب تجهيز  الأوراق التالية والتوجه بها إلى شركة الكهرباء أو رفعها إلكترونيًا:

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
• صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو العقار.
• نموذج قبول التصالح النهائي (أو جواب التصالح الصادر من المحليات مثل نموذج 8 أو 7 أو 10).
• العقد المبرم القديم الخاص بالعداد الكودي.
• آخر إيصال شحن للعداد الحالي

وأتاحت الوزارة  طريقين للتسهيل على الجميع:

الكترونيًا: عبر الدخول على "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، وإختيار خدمة (تحويل العداد الكودي إلى قانوني) ورفع المستندات.

ورقيًا: التوجه مباشرة إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الطلب يدويًا.

ووجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بالعمل لتلك  الإجراءات  للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح بدلا من الشريحة الموحدة .

يأتي  ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع في تقديم التيسيرات للمواطنين وإنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع 

وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء العدادات الكودية تحويل العدادات الكودية

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