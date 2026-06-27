تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للجان الثانوية العامة للتأكد من توافر سبل الراحة بالشرقية

في استجابة فورية لما تم رصده من شكاوى المواطنين بشأن تعطل المراوح بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الجولات الميدانية على لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر التجهيزات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة منظمة وهادئة توفر سبل الراحة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

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‏وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تم تركيب مراوح بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس (الثانوية بنات – إدارة شرق، أم الأبطال – إدارة غرب، الشهيد أحمد رفعت لبدة – إدارة غرب، عبدالعزيز علي – إدارة غرب، الألفي الثانوية المشتركة – إدارة منيا القمح، الثانوية الصناعية بنين – إدارة منيا القمح)، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لبدء واستكمال أعمال التركيب بالمدارس التي ما زالت بحاجة إلى دعم إضافي، مع استمرار المرور الميداني والمتابعة المستمرة للتأكد من توفير التهوية الملائمة بكافة اللجان، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.