إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد 2092 مترا مربعا بمراكز الزقازيق وديرب نجم وبلبيس وفاقوس.

وشدد المحافظ المهندس حازم الأشموني، في تصريح له اليوم "السبت" على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة مرة أخرى، مع التصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد، مؤكدا فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما أكد المحافظ ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إضافة إلى ضرورة " الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.