الرئيس الفلسطيني يبعث رسائل لبابا الفاتيكان والعاهل الأردني حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل هامة إلى بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، وإلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة ما تقوم به بلدية القدس الإسرائيلية من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ السبت/ أن رسائل الرئيس الفلسطيني شملت كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، ورؤساء وزراء اليونان، واسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبريطانيا، والرئيس الروسي، والأمين العام للأمم المتحدة .

وحذر عباس من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ضريبة الأملاك البلدية المعروفة بـ "أرنونا" على الكنائس، مؤكداً أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم "الستاتيكو"، واستهدافاً مباشراً للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة.