تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية خاصة حيث تبادل الجانب الأمريكي و الإيراني الضربات العسكرية، فجر اليوم، حيث قامت القوات الأمريكية بشن غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، بذريعة استهداف طهران لسفينة تجارية في مضيق هرمز.

وقدمت مذيعة صدى البلد تفاصيل حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الواقعة جنوب شرق إيران، دون أن تتضح أسبابه على الفور، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار سُمع في عدد من المناطق المحيطة بمدينة سيريك، كما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتقع مدينة سيريك في محافظة هرمزغان المطلة على خليج عُمان، وتعد من المناطق القريبة من الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يضفي أهمية على أي تطورات أمنية تشهدها المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

و من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، بحسب البيان الأمريكي.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية، مؤكداً أن العملية جاءت بهدف حماية حرية الملاحة وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.