الحرب تعود من جديد| الضربات الأمريكية تستهدف إيران.. و ترامب يتهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار

تبادل الجانب الأمريكي و الإيراني الضربات العسكرية، فجر اليوم، حيث قامت القوات الأمريكية بشن غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، بذريعة استهداف طهران لسفينة تجارية في مضيق هرمز.





الغارة الأمريكية على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الواقعة جنوب شرق إيران، دون أن تتضح أسبابه على الفور، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار سُمع في عدد من المناطق المحيطة بمدينة سيريك، كما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتقع مدينة سيريك في محافظة هرمزغان المطلة على خليج عُمان، وتعد من المناطق القريبة من الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يضفي أهمية على أي تطورات أمنية تشهدها المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

و من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، بحسب البيان الأمريكي.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية، مؤكداً أن العملية جاءت بهدف حماية حرية الملاحة وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.

وتأتي الغارات بعد اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة شحن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية.

ترامب يتهم إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

و في ذات السياق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بعد اتهامها بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا التصرف يمثل "انتهاكاً صارخاً" للاتفاق، ويهدد أمن الملاحة الدولية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أطلقت أربع مسيّرات هجومية باتجاه سفن تعبر المضيق، مشيراً إلى أن إحدى المسيّرات أصابت سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، فيما أسقطت القوات الأمريكية ثلاث مسيّرات أخرى قبل وصولها إلى أهدافها.

ووصف الحادث بأنه "تصرف أحمق، وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على أن أي استهداف للسفن التجارية أو تعطيل لحركة العبور في الممرات البحرية الدولية أمر غير مقبول، وسيتم التعامل معه بحزم.

دي فانس لـ إيران: العنف سيُقابل بالعنف

و من جانبه، تطرق نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى الضربة الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز، وكتب في بيان صحفي أن "العنف سيُقابل بالعنف".

وانتقد نائب الرئيس الأمريكي الإيرانيين قائلاً: "إذا كانت لديهم اعتراضات على كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فبإمكانهم الاتصال هاتفياً".

اعلان نهاية الضربات الأمريكية

أكد مسؤول أمريكي مطلع لوكالة أسوشييتد برس انتهاء الضربات الأمريكية على إيران ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة شحن.

ويأتي هذا التأكيد بعد نحو ساعة من إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن العملية العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرد الإيراني على العدوان الأمريكي

اعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، رداً على عدوانه الأخير على سواحل الدولة، مؤكدة بان الرد سيكون اقوى لو تكرر العدوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح البيان الصادر عن القوات البحرية للحرس الثوري فجر اليوم السبت أنه عقب انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أقدم النظام الأمريكي على انتهاك التزاماته، وقام بأعمال عدائية متذرعاً بذرائع شتى، تراوحت بين المرور غير المصرح به لسفينة مخالفة عبر مضيق هرمز، وبين شن غارة جوية على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشددت بحرية حرس الثورة على أنه بموجب المادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، فإن مسؤولية إدارة ترتيبات العبور في مضيق هرمز تقع كاملاً على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن أمريكا سعت لخرق هذا الالتزام من خلال تحريض أطراف مختلفة.

كما أكّد البيان أنه تم توجيه رد مناسب على هذا العدوان، وسيتم الحفاظ على هذا الموقف، محذراً من أنه في حال تكرار مثل هذا الاعتداء الأمريكي، فإن الرد الإيراني سيكون أوسع نطاقاً.

