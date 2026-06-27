الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال يضرب باكستان بقوةٍ 5.4 درجة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 63 كيلومترًا شمال شرق مدينة بارخان الباكستانية، في تمام الساعة 03:06:21 بتوقيت جرينتش يوم السبت.



وتم تحديد مركز الزلزال، الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات، مبدئيًا عند خط عرض 30.45 درجة شمالًا وخط طول 69.69 درجة شرقًا.



ويعد هذا هو الزلزال الثاني الذي يضرب باكستان خلال 24 ساعة حيث أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن زلزالا بلغت شدته خمس درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "كوهلو" في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.



وأفاد المركز الوطني - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية يوم الجمعة - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 65 كيلومترا شمال شرقي مقاطعة "كوهلو"، وعلى عمق 18 كيلومترا.



ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.