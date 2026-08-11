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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أعلامية تكشف كواليس وسبب رحيل محمد علي بن رمضان عن الأهلي

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
باسنتي ناجي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي أن التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي السابق، كان يشعر بالغيرة من إمام عاشور خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن استمرار الثنائي معًا لم يكن مناسبًا من وجهة نظرها.

محمد علي بن رمضان

وقالت ريهام حمدي إن بن رمضان كان يرغب في الرحيل عن الأهلي خلال الموسم الماضي، ووصل الأمر إلى تواصله مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث عن عروض للانتقال إلى نادٍ آخر.

وأوضحت أن العلاقة بين بن رمضان وإمام عاشور شهدت حالة من المنافسة، مؤكدة أن وجود اللاعبين معًا لم يكن ممكنًا أن يستمر لفترة طويلة، قبل أن يحسم بن رمضان موقفه بالرحيل عن الفريق.

محمد علي بن رمضان الاهلي الزمالك

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