طارق السيد: شيكوبانزا لا يستحق ارتداء قميص الزمالك.. وبيزيرا هيبطل كرة لو مرجعش

قال طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، إن الانجولي شيكوبانزا لا يستحق ارتداء قميص نادي الزمالك .

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: هناك إخطاء ادارية كبيرة في الزمالك وهي سبب حدوث الأزمات المتواجده في الزمالك، وهناك صفقات ابرمها الزمالك، لاعبين لا يستحقون المرور من امام سور النادي

وأضاف: شيكوبانزا صفقة لا تستحق ارتداء قميص الزمالك، شيكوبانزا لاعب معندوش التزام منذ اليوم الاول له في الزمالك

وتابع: الزمالك مأمن نفسه قانونيا في أزمة خوان بيزيرا وهذا شئ مميز، ولن يستطيع الحصول على بطاقة مؤقتة من أجل الرحيل، بيزيرا مجبر على العودة لنادي الزمالك لأن الأمر كله بيد الزمالك.

وأضاف: بيزيرا هيبطل كرة لو مرجعش الزمالك تاني، ولا يوجد نادي يقحم نفسه في مشاكل ويتعاقد معه بسبب عقده مع الزمالك.