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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقيمة 10 ملايين دولار.. الإمارات ترسل مساعدات إلى فنزويلا لمواجهة أثار الزلزال

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
القسم الخارجي

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، توجيهات بإرسال مساعدات إلى فنزويلا لمواجهة الأزمة التي تواجهها بعد الزلزال الذي تسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف.


وأعلنت الإمارات عن استجابة إنسانية عاجلة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين بالزلزالين اللذين وقعا قبالة الساحل الشمالي بالقرب من مدينة مورون في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث خصصت الدولة 10 ملايين دولار أمريكي لهذه الاستجابة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وتأتي استجابة الإمارات العاجلة في إطار تضامنها الإنساني لإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع جهود التعافي المبكر، وتحقيق الاستقرار، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والإغاثية المتنوعة للفئات المجتمعية كافة.
وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن المتأثرين بهذين الزلزالين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة وظروفا معيشية حرجة، ما يستدعي العمل الفوري لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة.

وأشار إلى أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنسق مع السلطات المحلية الفنزويلية والمنظمات الدولية المعنية لضمان إيصال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومعدات الإيواء بصورة عاجلة، وتلبية الاحتياجات الملحة، بما يسهم في التخفيف من الآثار المدمرة للزلزالين على جميع الفئات المتضررة.

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد زلزال فنزويلا مساعدات الامارات

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