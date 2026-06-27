كارثة تضرب الكرة الفنزويلية.. قتلى وجرحى بين اللاعبين بعد الزلزال المدمر

لقى عدد من لاعبي كرة القدم الفنزويليين حتفهم أو أصيبوا بجروح جراء الزلازل القوية التي ضربت البلاد يوم الأربعاء.

وكان ييمفيرت بيروتيران، الموهبة الشابة الواعدة، من بين مئات الضحايا، وفقًا لما أعلنه المنتخب الفنزويلي والاتحاد الفنزويلي لكرة القدم يوم الجمعة.

شارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الدوحة قبل بضعة أشهر، ولعب مؤخرًا مع المنتخب الوطني تحت 20 سنة.

كما أودى الزلزال بحياة اللاعبين الشابين فيكتور بالاسيوس ورزان سيجا، بحسب الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم ونادييهما.

وفي الوقت نفسه، توفيت شريكة هيكتور بيلو، مدافع نادي زوليا، أثناء محاولتها حماية طفلتهما الصغيرة خلال الزلزال، حسبما ذكر اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن ابنته وعمتها تتلقيان العلاج حاليًا في المستشفى.