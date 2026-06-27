بعد الهزة الأرضية المزدوجة.. زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 4.9 درجة

ضرب زلزال جديد الساحل الشمالي لفنزويلا بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أيام من زلزالين متزامنين دمّرا مباني وأوديا بحياة نحو ألف شخص.

وذكرت رويترز أن شهود عيان في العاصمة كاراكاس وماراكاي شعروا بالزلزال، الذي أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC) أن قوته بلغت 4.9 درجة.

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، يوم الجمعة، عن وفاة ما لا يقل عن 920 شخصًا جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا يوم الأربعاء.

وأضاف أن 3360 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح، وأن 172 شخصًا على الأقل ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع قائلاً إن الهزات الأرضية أثرت على 383 مبنى على الأقل، و13 مستشفى، و25 مركزًا تجاريًا، و1002 منشأة أخرى.

وأكد رودريجيز مجددًا أن لا جوايرا، المنطقة الأكثر تضررًا، تخضع لحراسة عسكرية كاملة، وحثّ الجمهور على عدم السفر إليها.

وأضاف: "نُقدّر الرغبة الكبيرة في المساعدة، لكن الطرق التي نستخدمها لنقل المصابين تشهد ازدحامًا متزايدًا. وأفضل طريقة للمساعدة هي إبقاء الطرق سالكة حتى تتمكن الفرق الطبية من نقل المرضى، وحتى تتمكن فرق الإنقاذ من أداء عملها بفعالية أكبر".