الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف شخص في عداد المفقودين بسبب زلزالي فنزويلا

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين عقب الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة ناجمة عن حجم الدمار الذي خلّفه الزلزالان في المناطق المتضررة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن فرق الإنقاذ المحلية والدولية تواصل عملياتها للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، بينما تعمل السلطات على حصر أعداد الضحايا والمفقودين وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأكدت الأمم المتحدة أن الكارثة تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية شملت المباني السكنية والمرافق الصحية وشبكات الطرق والخدمات الأساسية، ما يعقّد جهود الإغاثة ويؤخر وصول المساعدات إلى بعض المناطق المنكوبة.

ودعت المنظمة الدولية، المجتمع الدولي، إلى تكثيف الدعم الإنساني لفنزويلا، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية ومراكز الإيواء المؤقتة، إلى جانب المعدات الثقيلة اللازمة لدعم عمليات البحث والإنقاذ.

وتأتي هذه التطورات، بينما تواصل السلطات الفنزويلية- بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والفرق الدولية- تقييم حجم الأضرار، ووضع خطط للاستجابة العاجلة، وإعادة الإعمار، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية؛ في حال تأخر وصول المساعدات.