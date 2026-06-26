كوريا الجنوبية تعلن تعرض سفارتها في فنزويلا لأضرار جسيمة جراء الزلزالين المدمرين

أعلنت كوريا الجنوبية تعرض سفارتها في كراكاس لأضرار جسيمة جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا .

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ عن مسئولين في السفارة قولهم إن هناك بعض الأضرار التي لحقت بالسفارة عقب الزلزالين، حيث تحطمت نوافذ السفارة وانهار جزء من السقف .. كما تضرر مقر إقامة السفير ، حيث انهارت أجزاء من جدران المبنى، وظهرت تشققات في أعمدته، إلا أن جميع موظفي السفارة بخير.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد قدرت قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجة، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري.

وضرب الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، مما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة.