المنظمة الدولية للهجرة: 6.8 مليون شخص في فنزويلا قد يتأثرون بالزلزالين المدمرين

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حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة زوي برينان من أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا قد يؤثران على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص.

وقالت زوي برينان إن نحو 6.76 مليون شخص قد يتأثرون في البلاد؛ استنادا إلى أحدث التوقعات السكانية وتوقعات الأضرار المتاحة.

وأشارت إلى أن التقييمات الأولية التي أجريت عبر صور الأقمار الصناعية أظهرت تضرر 31.5% من المباني في مدينة "كاتيا لا مار" الساحلية التي تقع شمال غرب العاصمة (كراكاس). وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أول أمس /الأربعاء/ ارتفعت إلى 589 قتيلا و2980 مصابا.