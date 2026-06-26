إغلاق السفارة البريطانية في فنزويلا بعد تعرضها لأضرار جراء الزلزالين المدمرين

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أعلنت المملكة المتحدة إغلاق سفارتها في العاصمة الفنزويلية (كراكاس) بعد تعرضها لأضرار جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا وأوديا بحياة 589 شخصا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "تعرض مبنى السفارة البريطانية لبعض الأضرار جراء الزلزالين، لذا تقرر إغلاقه، وجميع الموظفين البريطانيين في فنزويلا بخير". وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية .

وأضاف المتحدث أنه تم اتخاذ ترتيبات بديلة لتمكين موظفي السفارة من مواصلة العمل بأمان على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للرعايا البريطانيين.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، قد أعلنت أمس /الخميس/ عن تقديم مليوني جنيه إسترليني كمساعدات طارئة لفنزويلا.