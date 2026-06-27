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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن تضامنها مع الشعب الفنزويلي

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وجاء في بيانها عقب لقاء جمع أفرادها والقائم بالأعمال الأمريكي في البلاد مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز: "تقف القيادة الجنوبية الأمريكية إلى جانب الشعب الفنزويلي".

ونشرت القيادة الجنوبية، المسؤولة عن الإشراف على العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، صورةً للاجتماع على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة بالتوقيت المحلي. 

وأضافت أن الولايات المتحدة "تعزز بشكل سريع قدراتها الحيوية لدعم عمليات الإغاثة من الزلزال والمساعدة في إنقاذ الأرواح" بناءً على طلب فنزويلا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفنزويلية أن الغرض من الاجتماع كان مناقشة عمليات إنقاذ الناجين وتوجيه المساعدات الإنسانية.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت سابقًا أنها "تعزز" قواتها في المنطقة بناءً على طلب الحكومة المؤقتة.

ويُعدّ هذا التعاون العسكري دليلاً واضحًا على التراجع الأخير في العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا. 

قبل ستة أشهر فقط، ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من كاراكاس في غارة جريئة ودموية.

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