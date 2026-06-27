شوقي غريب: حسام حسن منح الفرصة للجميع

أكد شوقي غريب، المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر، أن مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في صفوف الفراعنة خلال دور المجموعات، مشيرًا إلى أن محمد هاني يأتي بعده في مستوى الأداء.

وقال غريب خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في منتخب مصر خلال دور المجموعات، ولو في لاعب تاني أختاره هيكون محمد هاني."

وأضاف أن منتخب مصر كان قد ضمن التأهل إلى دور الـ32 قبل مواجهة إيران، بغض النظر عن نتيجة المباراة، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة لإراحة بعض العناصر الأساسية وإشراك لاعبين آخرين.

وأوضح: "حسام حسن منح الفرصة لأكثر من لاعب، وبدأ بمحمود صابر، مع إراحة مهند لاشين ومروان عطية خوفًا من الحصول على إنذارات تؤدي للإيقاف، كما منح الفرصة لجميع المدافعين الموجودين في القائمة."

واختتم شوقي غريب تصريحاته قائلًا: "من وجهة نظري، كان الأفضل تبديل إمام عاشور بدلًا من محمود صابر، لأن إمام كان يعيش حالة معنوية رائعة بعد تسجيله هدف المنتخب، وقدم مباراة قوية خلال الدقائق التي شارك فيها."