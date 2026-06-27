مريض نفسي.. القبض على المتهم بالتعدى على قطة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على هرة بأحد الشوارع بكفر الشيخ.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ "معروف عنه بمحيط الأهالى بمنطقة سكنه معاناته من إضطرابات نفسية")، وتبين أن الواقعة بتاريخ 25 الجارى بأحد الشوارع بدائرة المركز محل سكنه، وبسؤال شقيقه (عامل) أقر بأن المذكور يتلقى العلاج منذ فترة لدى أحد أطباء العلاج النفسى وقدم ما يفيد ذلك.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على شقيقه بحسن رعايته.