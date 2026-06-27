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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تريلا تدهس سيارتين أعلى دائري الوراق ومصرع شخصين وضبط السائق.. صور

الحادث
الحادث
ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، منذ قليل، القبض على سائق الشاحنة النقل الثقيل “التريلا” المتهم بالتسبب في وقوع حادث مروع شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وسط حالة من الاستنفار الأمني والمروري بالموقع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بوقوع تصادم عنيف أعلى الطريق الدائري بجوار منطقة شارع 10، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل واصطدامها بسيارتين إحداهما ملاكي والأخرى سوزوكي.

وكشفت المعاينة الأولية أن قوة الاصطدام أدت إلى تهشم السيارتين بشكل كامل، واحتجاز عدد من الركاب داخل الحطام، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ البري في استخراج جثتين كانتا أسفل الركام، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث، حيث تم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الوراق، لمناقشته حول ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان الحادث ناتجًا عن اختلال عجلة القيادة أو وجود عطل فني في المكابح أو قيادة متهورة.

كما قررت جهات التحقيق إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت القيادة، إلى جانب التحفظ على السيارة “التريلا” لفحصها فنيًا من قبل لجنة مختصة بالإدارة العامة للمرور، للوقوف على حالتها الفنية قبل وقوع الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع الملابسات، في وقت جرى فيه رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد توقف جزئي نتيجة التصادم العنيف.

مديرية أمن الجيزة سائق الشاحنة النقل الثقيل حادث مروع مصرع شخصين

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