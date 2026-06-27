أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏ ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏‏شراء ‏‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة نيسان جوك ‏موديل 2014‏.‏

تعتمد السيارة نيسان جوك ‏موديل 2014‏، على محرك بنزين اقتصادي بتنفس طبيعي مكون من 4 أسطوانات وسعة 1600 سي سي، يولد قوة حصانية تصل إلى 117 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذكي متطور بتكنولوجيا CVT يقوم بنقل القوة بالكامل إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي القياسي.

تحقق السيارة نيسان جوك ‏موديل 2014‏، معدل تسارع رقمي من وضع الثبات ‏والسكون التام (0) إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال زمن قدره 11.5 ثانية، ‏وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى محددة إلكترونيا تبلغ 170 كم/ساعة، مع ‏تميزها بمعدل استهلاك وقود اقتصادي وموفر يبلغ في المتوسط 6.3 لتر فقط لقطع ‏مسافة 100 كيلومتر.‏

تأتي السيارة نيسان جوك ‏موديل 2014‏، بأبعاد مدمجة ومناسبة للمدن بطول إجمالي يبلغ 4135 مم، وعرض قياسي للمقصورة يصل إلى 1765 مم، مع ارتفاع كلي مميز عن الأرض يبلغ 1565 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2530 مم تؤمن ثبات الهيكل، في حين تبلغ سعة الشنطة الخلفية للتخزين 251 لتر فقط وتصل سعة خزان الوقود إلى 46 لتر.

سعر السيارة نيسان جوك ‏موديل 2014‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 500 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف ‏بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏