انخفاض أكتر من 8 سلع غذائية اليوم في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، موجة من التراجعات، حيث انخفضت أسعار أكثر من 8 سلع، تصدرها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام، والعدس الصحيح، والدقيق والسكر والزيوت، فيما سجلت سلعتان فقط ارتفاعًا هما العدس الأصفر المعبأ وكرتونة البيض.

وسجلت أسعار البيض تباينًا في تعاملات اليوم، إذ ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض بشكل طفيف، بينما تراجعت أسعار البيض البلدي وسعر البيضة الواحدة بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 98.23 جنيه بزيادة بلغت 0.44 جنيه مقارنة بالأمس، فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 123.20 جنيه بعد انخفاض قدره 3.25 جنيه.

كما سجل سعر البيضة البيضاء 4.06 جنيه، والبيضة الحمراء 4.14 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة البلدي 4.88 جنيه.

وشملت قائمة السلع التي تراجعت أسعارها اليوم:

تراجع سعر الأرز المعبأ إلى 34.85 جنيه للكيلو بانخفاض 0.13 جنيه.

وانخفض سعر الفول المعبأ إلى 61.89 جنيه للكيلو بتراجع 1.94 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ 26.26 جنيه للكيلو بعد انخفاض 1.14 جنيه.

وتراجع سعر السكر المعبأ إلى 35.06 جنيه للكيلو بانخفاض 1.28 جنيه.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 100.33 جنيه للتر بتراجع 1.82 جنيه.

كما سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس 100.90 جنيه للتر بانخفاض 1.25 جنيه.

وتراجع سعر المكرونة المعبأة إلى 28.97 جنيه للكيلو بانخفاض 0.38 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر انخفاض اليوم، لتصل إلى 23.36 جنيه بعد تراجع قدره 5.99 جنيه.

وانخفض سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 69.93 جنيه للكيلو بتراجع 0.81 جنيه، كما سجل في بعض المنافذ 65 جنيهًا بانخفاض 5.74 جنيه.

وتراجع سعر المكرونة السائبة إلى 25.98 جنيه للكيلو بانخفاض 0.26 جنيه.

كما انخفض سعر الفول المجروش المعبأ إلى 62.95 جنيه للكيلو بتراجع 0.98 جنيه.

وتراجع سعر زيت الذرة إلى 121.49 جنيه للتر بانخفاض 0.55 جنيه.

وسجل سعر الشاي 248.30 جنيه للكيلو بعد انخفاض 3.90 جنيه.

كما تراجع سعر شاي العروسة 40 جرامًا إلى 11.10 جنيه بانخفاض 0.21 جنيه، بينما سجل شاي ليبتون 40 جرامًا 12.96 جنيه بعد انخفاض 0.10 جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار سلعتين فقط خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.90 جنيه للكيلو بزيادة 1.87 جنيه، كما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 98.23 جنيه بزيادة 0.44 جنيه مقارنة بالأمس.