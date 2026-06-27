تراجع أسعار السلع الأساسية.. انخفاضات للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع للبيض



شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، تراجعًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، على رأسها المكرونة والسكر والدقيق والزيوت والشاي، فيما سجلت بعض المنتجات زيادات طفيفة، أبرزها البيض والفول المجروش والعدس الأصفر، وفقًا لأحدث متوسطات الأسعار الرسمية.



تراجع السلع الأساسية



وجاءت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام في مقدمة السلع الأكثر انخفاضًا، بعدما تراجع سعرها بنحو 5.50 جنيه لتسجل 22.84 جنيه للعبوة، كما انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 4.64 جنيه ليصل إلى 64.12 جنيه للكيلو.



وسجل زيت عباد الشمس تراجعًا بنحو 2.49 جنيه ليبلغ 98.12 جنيه للتر، فيما انخفض سعر زيت الذرة بمقدار 2.12 جنيه ليسجل 119.33 جنيه للتر، إلى جانب تراجع السكر المعبأ بقيمة 1.31 جنيه ليصل إلى 34.63 جنيه للكيلو، والدقيق المعبأ بنحو 1.07 جنيه ليسجل 25.48 جنيه للكيلو.



الشاي والبقوليات



وشملت موجة التراجع عددًا من المنتجات الأخرى، حيث انخفض سعر الفول المعبأ إلى 61.34 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر عبوة شاي ليبتون وزن 40 جرامًا إلى 12.52 جنيه، وشاي العروسة إلى 10.61 جنيه للعبوة.

كما انخفض سعر المكرونة السائبة إلى 25.67 جنيه للكيلو، والأرز المعبأ إلى 34.63 جنيه، فيما سجل الشاي السائب أكبر تراجع بقيمة 10.76 جنيه ليصل إلى 235.76 جنيه للكيلو.



ارتفاعات محدودة



وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض السلع زيادات طفيفة، إذ ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 104.82 جنيه بزيادة 2.18 جنيه، بينما تراجع سعر البيضة الواحدة إلى 4.22 جنيه.

كما صعد سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.33 جنيه للكيلو بزيادة 76 قرشًا، وارتفع الفول المجروش إلى 61.90 جنيه للكيلو، في حين سجل العدس الصحيح في بعض متوسطاته السعرية زيادة طفيفة بلغت 5 قروش ليصل إلى 68.81 جنيه للكيلو.



البيض البلدي يتراجع



وفي المقابل، انخفض سعر كرتونة البيض البلدي إلى 117.43 جنيه بتراجع قدره 4.11 جنيه، بينما سجلت البيضة البلدي 4.74 جنيه، والبيضة الحمراء 4.45 جنيه، ما يعكس استمرار التباين في حركة أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية.