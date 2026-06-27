قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 |تفاصيل عاجلة بشأن الرابط والشروط والمناهج
"شاومينج" يزعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية
نقيب الفلاحين: السعر العادل لكيلو الدواجن 100 جنيه
الدرندلي عن فتوح: قالي سمعت شيء طرقع عندي
نبأ سار لجماهير الكرة المصرية عقب إصابة محمد صلاح وفتوح
رئيس الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية
الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: مصر النقطة الأهم لنا.. ومفاوضات جارية لتحديث أسطولها الجوي
محمد صلاح يخضع للأشعة غدا لتحديد إصابته
وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب.. والعميد يرد: وش السعد عليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار السلع الأساسية.. انخفاضات للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع للبيض

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم


شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، تراجعًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، على رأسها المكرونة والسكر والدقيق والزيوت والشاي، فيما سجلت بعض المنتجات زيادات طفيفة، أبرزها البيض والفول المجروش والعدس الأصفر، وفقًا لأحدث متوسطات الأسعار الرسمية.
 

تراجع السلع الأساسية
 

وجاءت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام في مقدمة السلع الأكثر انخفاضًا، بعدما تراجع سعرها بنحو 5.50 جنيه لتسجل 22.84 جنيه للعبوة، كما انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 4.64 جنيه ليصل إلى 64.12 جنيه للكيلو.
 

وسجل زيت عباد الشمس تراجعًا بنحو 2.49 جنيه ليبلغ 98.12 جنيه للتر، فيما انخفض سعر زيت الذرة بمقدار 2.12 جنيه ليسجل 119.33 جنيه للتر، إلى جانب تراجع السكر المعبأ بقيمة 1.31 جنيه ليصل إلى 34.63 جنيه للكيلو، والدقيق المعبأ بنحو 1.07 جنيه ليسجل 25.48 جنيه للكيلو.
 

الشاي والبقوليات
 

وشملت موجة التراجع عددًا من المنتجات الأخرى، حيث انخفض سعر الفول المعبأ إلى 61.34 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر عبوة شاي ليبتون وزن 40 جرامًا إلى 12.52 جنيه، وشاي العروسة إلى 10.61 جنيه للعبوة.

كما انخفض سعر المكرونة السائبة إلى 25.67 جنيه للكيلو، والأرز المعبأ إلى 34.63 جنيه، فيما سجل الشاي السائب أكبر تراجع بقيمة 10.76 جنيه ليصل إلى 235.76 جنيه للكيلو.
 

ارتفاعات محدودة
 

وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض السلع زيادات طفيفة، إذ ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 104.82 جنيه بزيادة 2.18 جنيه، بينما تراجع سعر البيضة الواحدة إلى 4.22 جنيه.

كما صعد سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.33 جنيه للكيلو بزيادة 76 قرشًا، وارتفع الفول المجروش إلى 61.90 جنيه للكيلو، في حين سجل العدس الصحيح في بعض متوسطاته السعرية زيادة طفيفة بلغت 5 قروش ليصل إلى 68.81 جنيه للكيلو.
 

البيض البلدي يتراجع
 

وفي المقابل، انخفض سعر كرتونة البيض البلدي إلى 117.43 جنيه بتراجع قدره 4.11 جنيه، بينما سجلت البيضة البلدي 4.74 جنيه، والبيضة الحمراء 4.45 جنيه، ما يعكس استمرار التباين في حركة أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية.

اسعار السلع الغذائية اسعار الشاى اسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بطريق العلمين

ائب رئيس بوينج مع محررة صدى البلد

بمعدل مليون راكب يوميًا.. نائب رئيس بوينج لـ «صدى البلد»: لدينا طلب قوي على «737 ماكس» بالمنطقة

تشغيل جهاز قسطرة جديد

مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط: تشغيل جهاز قسطرة جديد من أحدث الطرازات

بالصور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إطلالة ناعمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد