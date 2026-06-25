انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، تراجعات ملحوظة شملت المكرونة والسكر والدقيق والزيوت والشاي، فيما سجلت بعض السلع ارتفاعات محدودة على رأسها البيض والفول المجروش والعدس الأصفر، وفق أحدث البيانات الرسمية لمتوسطات أسعار السلع الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض متوسط سعر بلغ 104.82 جنيه بزيادة قدرها 2.18 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

فيما بلغ سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.22 جنيه بتراجع قدره 0.14 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 117.43 جنيه بانخفاض 4.11 جنيه،

بينما بلغ سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 4.74 جنيه متراجعة بنحو 0.24 جنيه.

أما البيضة الحمراء الواحدة فسجلت 4.45 جنيه بانخفاض طفيف قدره 0.03 جنيه.

أبرز السلع التي تراجعت أسعارها اليوم

جاءت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام على رأس السلع المتراجعة، حيث انخفض سعرها بنحو 5.50 جنيه ليسجل متوسط العبوة 22.84 جنيه.

كما تراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بمقدار 4.64 جنيه ليبلغ 64.12 جنيه للكيلو.

وانخفض زيت عباد الشمس بقيمة 2.49 جنيه ليسجل 98.12 جنيه للتر،

كما تراجع زيت الذرة بنحو 2.12 جنيه ليصل إلى 119.33 جنيه للتر.

وسجل السكر المعبأ انخفاضًا قدره 1.31 جنيه ليبلغ 34.63 جنيه للكيلو،

فيما تراجع الدقيق المعبأ بنحو 1.07 جنيه ليسجل 25.48 جنيه للكيلو.

وشملت التراجعات أيضًا:

الفول المعبأ: تراجع 0.47 جنيه إلى 61.34 جنيه للكيلو.

الشاي ليبتون 40 جرامًا: تراجع 0.48 جنيه إلى 12.52 جنيه للعبوة.

شاي العروسة 40 جرامًا: تراجع 0.50 جنيه إلى 10.61 جنيه للعبوة.

المكرونة السائبة: تراجعت 0.40 جنيه إلى 25.67 جنيه للكيلو.

الأرز المعبأ: انخفض 0.23 جنيه إلى 34.63 جنيه للكيلو.

الشاي السائب: تراجع 10.76 جنيهات ليسجل 235.76 جنيه للكيلو.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

على الجانب الآخر، سجلت بعض السلع ارتفاعات محدودة خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض بنحو 2.18 جنيه ليصل إلى 104.82 جنيه.

كما ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بمقدار 0.76 جنيه ليسجل 68.33 جنيه للكيلو.

وسجل الفول المعبأ المجروش زيادة قدرها 0.62 جنيه ليبلغ 61.90 جنيه للكيلو.

فيما ارتفع العدس المعبأ الصحيح في أحد متوسطاته السعرية بقيمة 0.05 جنيه ليسجل 68.81 جنيه للكيلو.