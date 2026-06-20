تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم السبت 20 يونيو 2026 تراجعات ملحوظة تصدرتها المكرونة المعبأة 400 جرام بعد انخفاضها بنحو 7.22 جنيه للكيلو كما تراجع سعر كرتونة البيض إلى أقل من 98 جنيها واستمرت أسعار السكر والزيوت والدقيق والفول والعدس في الانخفاض بينما سجلت سلعة واحدة فقط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم

أسعار البيض اليوم

تراجع سعر كرتونة البيض اليوم ليسجل متوسط 97.58 جنيه بانخفاض 0.22 جنيه مقارنة بمستواه السابق كما انخفض سعر البيضة البيضاء إلى 4.14 جنيه بتراجع 0.06 جنيه

وسجلت كرتونة البيض البلدي 122.67 جنيه بعد انخفاض قدره 2.09 جنيه فيما تراجع سعر البيضة البلدي إلى 4.93 جنيه بانخفاض 0.09 جنيه

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر البيضة الحمراء بشكل طفيف ليسجل 4.35 جنيه للبيضه

تراجع أسعار السلع اليوم

جاءت المكرونة المعبأة 400 جرام في صدارة السلع الأكثر تراجعا حيث سجلت 22.04 جنيه بعد انخفاض 7.22 جنيه

وتراجع سعر العدس الصحيح إلى 65 جنيها بانخفاض 5.12 جنيه

كما انخفض سعر الفول المجروش إلى 61.74 جنيه بتراجع 3.37 جنيه

وسجل الفول المعبأ 62.74 جنيه بعد انخفاض 2.06 جنيه

وتراجع زيت عباد الشمس إلى 100.60 جنيه بانخفاض 1.94 جنيه

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ إلى 26.93 جنيه بتراجع 1.41 جنيه

وسجل زيت الذرة 119.78 جنيه بعد انخفاض 1.40 جنيه

وتراجع السكر المعبأ إلى 35.72 جنيه بانخفاض 1.24 جنيه

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 101.59 جنيه بتراجع 0.95 جنيه

وسجلت المكرونة المعبأة 28.64 جنيه بعد انخفاض 0.62 جنيه

وتراجعت المكرونة السائبة إلى 26.15 جنيه بانخفاض 0.56 جنيه

كما انخفض سعر شاي العروسة إلى 11.03 جنيه بتراجع 0.27 جنيه

وسجل الشاي ليبتون 12.83 جنيه بعد انخفاض 0.15 جنيه

وتراجع سعر الأرز المعبأ إلى 34.93 جنيه بانخفاض 0.14 جنيه

كما انخفض سعر الشاي إلى 247.96 جنيه بتراجع 6.74 جنيه للكيلو

أسعار السلع الغذائية المرتفعة اليوم

شهد العدس الأصفر المعبأ الزيادة الوحيدة بين السلع الغذائية اليوم ليسجل 67.78 جنيه بارتفاع 0.27 جنيه

وبذلك واصلت غالبية السلع الغذائية الأساسية موجة التراجع في الأسواق اليوم وعلى رأسها المكرونة والعدس والفول والزيوت والبيض ما يعزز من استقرار أسعار الغذاء للمستهلكين خلال الفترة الحالية.