قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى للأندية استعدادا للموسم الجديد
صور الكسب السريع المحرم شرعا.. دار الإفتاء تكشف عنها
أبو العينين: مصر ضاعفت مساحة المعمور وأنشأت أكثر من 50 مدينة صناعية خلال 10 سنوات
حالة الطقس غدا أول أيام الصيف.. هل نشهد موجات حارة غير مسبوقة؟
الغندور: حسام حسن يفاضل بين زيكو وتريزيجيه في التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا
أبو العينين: السياحة المصرية بخير.. ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويا
قوة تسويق الأفكار والنقد بكفاءة.. أبو العينين يوجه رسالة هامة إلى الإعلام
هبوط أرضي بشارع مصطفى النحاس.. ورئيس الصرف الصحي يؤكد سلامة شبكات المنطقة.. صور
ترامب: لن تكون هناك رسوم جمركية في مضيق هرمز لا أثناء المفاوضات أو بعدها
فرنسا توجه اتهامات بالتجسس لرجل بتهمة نقل معلومات عن شركة مسيّرات لصالح روسيا
أبو العينين : حل القضية الفلسطينية من جذورها شرط لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة
محمد أبو العينين: حل القضية الفلسطينية شرط لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

أسعار السلع اليوم في الأسواق
أسعار السلع اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم السبت 20 يونيو 2026 تراجعات ملحوظة تصدرتها المكرونة المعبأة 400 جرام بعد انخفاضها بنحو 7.22 جنيه للكيلو كما تراجع سعر كرتونة البيض إلى أقل من 98 جنيها واستمرت أسعار السكر والزيوت والدقيق والفول والعدس في الانخفاض بينما سجلت سلعة واحدة فقط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم

أسعار البيض اليوم

تراجع سعر كرتونة البيض اليوم ليسجل متوسط 97.58 جنيه بانخفاض 0.22 جنيه مقارنة بمستواه السابق كما انخفض سعر البيضة البيضاء إلى 4.14 جنيه بتراجع 0.06 جنيه

سعر البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض البلدي 122.67 جنيه بعد انخفاض قدره 2.09 جنيه فيما تراجع سعر البيضة البلدي إلى 4.93 جنيه بانخفاض 0.09 جنيه

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر البيضة الحمراء بشكل طفيف ليسجل 4.35 جنيه للبيضه

تراجع أسعار السلع اليوم

جاءت المكرونة المعبأة 400 جرام في صدارة السلع الأكثر تراجعا حيث سجلت 22.04 جنيه بعد انخفاض 7.22 جنيه

وتراجع سعر العدس الصحيح إلى 65 جنيها بانخفاض 5.12 جنيه

كما انخفض سعر الفول المجروش إلى 61.74 جنيه بتراجع 3.37 جنيه

أسعار البقوليات

وسجل الفول المعبأ 62.74 جنيه بعد انخفاض 2.06 جنيه

وتراجع زيت عباد الشمس إلى 100.60 جنيه بانخفاض 1.94 جنيه

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ إلى 26.93 جنيه بتراجع 1.41 جنيه

وسجل زيت الذرة 119.78 جنيه بعد انخفاض 1.40 جنيه

وتراجع السكر المعبأ إلى 35.72 جنيه بانخفاض 1.24 جنيه

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 101.59 جنيه بتراجع 0.95 جنيه

وسجلت المكرونة المعبأة 28.64 جنيه بعد انخفاض 0.62 جنيه

وتراجعت المكرونة السائبة إلى 26.15 جنيه بانخفاض 0.56 جنيه

البقوليات

كما انخفض سعر شاي العروسة إلى 11.03 جنيه بتراجع 0.27 جنيه

وسجل الشاي ليبتون 12.83 جنيه بعد انخفاض 0.15 جنيه

وتراجع سعر الأرز المعبأ إلى 34.93 جنيه بانخفاض 0.14 جنيه

كما انخفض سعر الشاي إلى 247.96 جنيه بتراجع 6.74 جنيه للكيلو

أسعار السلع الغذائية المرتفعة اليوم

شهد العدس الأصفر المعبأ الزيادة الوحيدة بين السلع الغذائية اليوم ليسجل 67.78 جنيه بارتفاع 0.27 جنيه

وبذلك واصلت غالبية السلع الغذائية الأساسية موجة التراجع في الأسواق اليوم وعلى رأسها المكرونة والعدس والفول والزيوت والبيض ما يعزز من استقرار أسعار الغذاء للمستهلكين خلال الفترة الحالية.

أسعار السلع اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر السكر اليوم سعر كيلو الأرز أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

وفاة الدكتور فرحات عبد المطعي

وفاة الدكتور فرحات عبد المطعي عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

القرآن الكريم

أستاذ بالأزهر يكشف عن قاعدة لغوية تمنع من الخطأ في النصوص الشرعية

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن السر البلاغي في آية الطوفان بالقرآن

بالصور

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر

بإطلالة سوداء ساحرة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد