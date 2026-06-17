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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض وتراجع مستمر في سعر المكرونة .. أسعار السلع اليوم

أسعار السلع اليوم الأربعاء في الأسواق
أسعار السلع اليوم الأربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار كرتونة البيض بنحو 3.62 جنيه، بينما سجلت المكرونة المعبأة أكبر تراجع بقيمة 5.85 جنيه للعبوة، كما انخفضت أسعار العدس والأرز والفول المعبأ، في حين ارتفعت أسعار السكر والدقيق والزيوت والشاي، وفق أحدث البيانات الرسمية للأسعار.

أسعار البيض اليوم

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض ليسجل 107.71 جنيه بزيادة قدرها 3.62 جنيه.

وتراجع سعر البيضة البيضاء ليسجل 4.34 جنيه بانخفاض 0.06 جنيه.

سعر البيض اليوم

فيما ارتفع سعر البيضة الحمراء إلى 4.57 جنيه بزيادة 0.02 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 119.45 جنيه بانخفاض 0.96 جنيه.

بينما ارتفع سعر البيضة البلدي إلى 4.91 جنيه بزيادة 0.01 جنيه

السلع التي تراجعت أسعارها اليوم

تراجع سعر الأرز المعبأ ليسجل 34.69 جنيه للكيلو بانخفاض 0.43 جنيه.

وانخفض سعر الفول المعبأ إلى 60.91 جنيه للكيلو بتراجع 0.33 جنيه.

أسعار البقوليات

وتراجع سعر المكرونة المعبأة 400 جرام إلى 22.35 جنيه بانخفاض 5.85 جنيه.

كما انخفض سعر المكرونة المعبأة كيلو إلى 27.69 جنيه بتراجع 0.51 جنيه.

وتراجع سعر العدس الصحيح إلى 67.01 جنيه للكيلو بانخفاض 1.66 جنيه.


وسجل العدس الصحيح أقل سعر عند 61.85 جنيه للكيلو متراجعًا 6.82 جنيه.

وانخفض سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 66.36 جنيه للكيلو بتراجع 2.56 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 26.59 جنيه للكيلو بزيادة 0.39 جنيه.

وسجل السكر المعبأ 35.43 جنيه للكيلو بارتفاع 0.63 جنيه.

وارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 98.68 جنيه للتر بزيادة 0.05 جنيه.

البقوليات

وسجلت المكرونة السائبة 25.78 جنيه للكيلو بزيادة 0.19 جنيه.

وارتفع سعر الفول المجروش إلى 60.67 جنيه للكيلو بزيادة 1.59 جنيه.

وسجل شاي العروسة 11.08 جنيه للعبوة بزيادة 0.10 جنيه.

وارتفع سعر شاي ليبتون إلى 12.89 جنيه للعبوة بزيادة 0.07 جنيه.

كما ارتفع سعر زيت الذرة إلى 119.41 جنيه للتر بزيادة 1.76 جنيه.

وسجل الشاي 243.98 جنيه للكيلو بزيادة 4.58 جنيه.

أسعار السلع اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر الدقيق اليوم سعر المكرونة اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

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