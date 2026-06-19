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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل التحول للدعم النقدي.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية
محمد صبيح

ننشر أسعار السلع التموينية اليوم، الثلاثاء 9 يونيو 2026، قبل التحول الى الدعم النقدي،  داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن منظومة الدعم والتي يتم طرحها على السلع التموينية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو، ويعرضها “صدى البلد” في السطور التالية:

مع بدء صرف المقررات عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني، يتزايد اهتمام الأسر المصرية بمعرفة القائمة الكاملة للسلع المتاحة وأسعارها المقررة على بطاقة التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026

تضم منظومة التموين لهذا الشهر 33 سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر وتشمل القائمة:

السلع الغذائية الأساسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيها 

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيها 

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيها 

المكرونة 800 جم – 17 جنيها

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيها

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيهات

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيها

مربى 350 جم – 16 جنيها

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيهات

مواد غذائية تكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيهات

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيهات

الخل 900 مل – 6 جنيهات

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيها

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيها

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيهات

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيهات

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

إضافة بدائل جديدة

إدراج زيت 1.5 لتر ضمن المقررات خطوة مهمة لتوفير عبوات أكبر تلبي احتياجات الأسر الكبيرة وتقلل من الاعتماد على الزيت الحر بأسعار السوق المرتفعة.

تغطية احتياجات متنوعة

القائمة تضم سلعًا غذائية أساسية ومنتجات تنظيف، إلى جانب سلع للأطفال والطلاب مثل البسكويت، وهو ما يمنح المواطن حرية الاختيار وفقًا لميزانيته.

منظومة توزيع واسعة

يتم الصرف عبر بدالي التموين، جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، ما يضمن وصول السلع إلى كل المحافظات بلا انقطاع.

تظل أسعار السلع التموينية هذا الشهر محور اهتمام ملايين المواطنين، خاصة مع استقرار الأسعار وتنوع السلع المتاحة على بطاقة التموين. 

وتواصل وزارة التموين توفير الدعم للاحتياجات الأساسية للمواطنين  بأسعار مدعمة، إضافة إلى طرح خيارات أكبر مثل عبوة الزيت الجديدة.

أسعار السلع التموينية التحول الى الدعم النقدي الدعم النقدي التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

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