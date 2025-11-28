قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

القليوبية.. ضبط 12 مخالفة تموينية في يوم واحد

محمد صبيح

تواصل مديرية التموين بالقليوبية جهودها الرقابية على الأسواق والمخابز بكافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتشديد الرقابة ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين.

شهد اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 تنفيذ حملتين مفاجئتين من إدارات تموين القناطر الخيرية وشبين القناطر داخل نطاق كل إدارة، أسفرتا عن تحرير 12 مخالفة تموينية.

في القناطر الخيرية:
استهدفت الحملة المرور على المخابز البلدية، وأسفرت عن ضبط 6 مخالفات متنوعة شملت:
– إنتاج خبز ناقص الوزن
– عدم وجود لوحة بيانات
– عدم نظافة أدوات العجن
– عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

وفي شبين القناطر:
شملت الحملة المرور على عدد من الأنشطة التجارية المتنوعة، وتم تحرير 6 محاضر ضد:
– مطعم فول وفلافل
– محمصة
– محل بقالة
– محل مستلزمات شيشة
– محل حدايد وبويات
– مكتبة
وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقانون.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة لردع المخالفين والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بصحة المواطنين.

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني WWW.shakwa.eg، لضمان التعامل معها في أسرع وقت.

مديرية التموين مديرية التموين بالقليوبية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القناطر الخيرية وزارة التموين

