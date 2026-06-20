هبوط السلع الغذائية.. تراجع أسعار البيض والدواجن واللحوم



شهدت أسعار البيض والدواجن واللحوم تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، في استمرار لموجة الانخفاض التي تشهدها بعض السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية، مع تسجيل تحركات متفاوتة بين الأصناف المختلفة.



وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض لتسجل نحو 99.03 جنيه بعد تراجع بقيمة 8.68 جنيه، كما هبط سعر البيضة البيضاء إلى 4.19 جنيه، والبيضة الحمراء إلى 4.31 جنيه، بينما ارتفعت أسعار البيض البلدي لتسجل كرتونته 124.04 جنيه والبيضة 4.80 جنيه.



الدواجن واللحوم

وفي قطاع الدواجن، تراجع سعر كيلو الدواجن الطازجة إلى 98.08 جنيه بانخفاض 0.82 جنيه، ليستمر دون مستوى 100 جنيه للكيلو وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب.



كما سجلت أسعار اللحوم الطازجة تراجعًا لتصل إلى 427.64 جنيه للكيلو بانخفاض 7.04 جنيه مقارنة بالفترة السابقة، في ظل تحركات سعرية تعكس حالة من التراجع في عدد من السلع الغذائية الأساسية.