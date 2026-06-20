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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب اليوم السبت 20-6-2026 في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، استقرارا مع أول تعاملات صباحية له اليوم السبت 20-6-2026.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتًا حذرًا في أول تعاملات اليوم بعد نزيف تعرض له المعدن الأصفر مساء أمس.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا جديدًا للمرة الثالثة منذ بدء التعاملات المسائية أمس؛ ليصل مجمل ما فقده حتي الآن 130 جنيها علي الأقل.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5985 جنيهاً.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6840 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6270 جنيها للشراء و 6217 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5130 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.88 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4148 دولار للشراء و 4147 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

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