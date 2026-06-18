1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسواق الصاغة اليوم الخميس انخفاضًا حادًا في سعر الذهب، مع خسائر كبيرة طالت جميع الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 24 الذي سجل تراجعًا ملحوظًا، في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لتحركات الأسعار المحلية والعالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار سعر الذهب اليوم، والعوامل المؤثرة في هذا التراجع، والتوقعات المستقبلية للمعدن الأصفر.





أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

جاءت أسعار سعر الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7028 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 6150 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5271 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 49200 جنيهًا

وتعكس هذه الأسعار تراجعًا ملحوظًا في سعر الذهب مقارنة بجلسات سابقة، حيث جاء الانخفاض مدعومًا بعدة عوامل محلية وعالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 125 جنيها من سعره قبل 3 أيام ، فيما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو يزيد على 1000 جنيه.

قرار الفيدرالي الأمريكي وأثره على سعر الذهب

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه أمس الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير، لتبقى عند 3.5%، وذلك في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، في خطوة تعكس التشدد بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.



وقد أثر هذا القرار مباشرة على سعر الذهب، حيث أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول ذات العائد المرتفع، وبالتالي ينخفض سعر الذهب.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على سعر الذهب

تبقى تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي أهم الملفات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية، في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.



ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم سعر الذهب كملاذ آمن، إلا أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية يلقي بثقله على الأسعار.



ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% التي يسعى إليها البنك، مما يحد من المكاسب المحتملة لـ سعر الذهب.

توقعات بارتفاع سعر الذهب إلى 6000 دولار للأوقية

تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الذهب في العام الجديد 2026 إلى 6000 دولار للأوقية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

ويؤكد المحللون أن هذه العوامل مجتمعة قد تدعم سعر الذهب على المدى المتوسط والطويل، رغم التقلبات الحالية التي يشهدها سعر الذهب في الأسواق.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب محليًا وعالميًا

توجد عوامل متعددة تؤثر على سعر الذهب بشكل يومي، وأبرزها:

حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية

الأزمات السياسية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية

الاحتياطيات الحكومية وسياسات البنوك المركزية

المضاربات في الأسواق المالية وصناديق المؤشرات

التضخم وأسعار الفائدة

قوة الدولار الأمريكي

تكاليف التنقيب والتعدين

في المجمل شهد سعر الذهب اليوم الخميس انخفاضًا حادًا في مصر، مع تسجيل عيار 24 خسائر كبيرة، بينما تأثرت باقي الأعيرة بنفس الموجة الهابطة.

وجاء هذا التراجع مدعومًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى تصحيح مراكزهم في سعر الذهبـ، ورغم التوقعات الإيجابية لـ سعر الذهب على المدى الطويل، تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية قد تغير اتجاه الأسعار.