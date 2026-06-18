الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس 18-6-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يجدد تراجعه

فقد سعر جرام الذهب مايقارب من 140 جنيها مقارنة بما كان عليه الأحد الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6135 جنيها

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو7011 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار22 نحو 6427 جنيها للشراء و 6374 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6135 جنيها للشراء و 6085 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5258 جنيها للشراء و 5215 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.08 ألف جنيه للشراء و 48.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4244 دولار للشراء و 4243 دولار للبيع.