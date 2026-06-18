ارتفاع أسعار الذهب بدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم / الخميس / لتعوض جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، في وقت رحب فيه المستثمرون بتوقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بينما واصلت الأسواق تقييم إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 4,304.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 21:20، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3% إلى 4,325.97 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد هبط بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة عقب قرار السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووجد الذهب دعمًا من حالة التفاؤل المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي يُتوقع أن يسهم في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ويمهد الطريق لإعادة فتح مسارات تصدير الطاقة الرئيسية.

وتنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا على بدء فترة مفاوضات تستمر 60 يومًا، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، على أن تعود حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يومًا.

وساعد الاتفاق في تخفيف المخاوف من حدوث صدمة طويلة الأمد في إمدادات النفط، وهو ما خفف بدوره القلق من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، ودعم الطلب على الذهب كأداة للتحوط داخل المحافظ الاستثمارية.

إلا أن مكاسب الذهب ظلت محدودة بعدما أبقى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% أمس / الأربعاء / ، مع الإشارة إلى أن صناع السياسة النقدية ما زالوا يرون مجالًا لمزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت التوقعات المحدثة أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالتوقعات السائدة في وقت سابق من العام.

وخلال أول اجتماع له بصفته رئيسًا لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، تمسك كيفن وورش بموقف صارم تجاه التضخم، مؤكدًا التزام البنك المركزي بإعادة الاستقرار إلى الأسعار.

كما رفع المجلس توقعاته لمعدلات التضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة وعزز من قوة الدولار الأمريكي.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% اليوم، بعدما قفز بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى 68.78 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,759.89 دولار للأوقية.

أما في أسواق المعادن الصناعية، فقد تراجعت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9% إلى 13,713.33 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للنحاس بنسبة 0.5% إلى 6.39 دولار للرطل.