ثابت عند 6150 جنيهًا.. سعر الذهب صباح اليوم

سجل سعر الذهب في مصر استقراراً من دون تغيير مع أول تعاملات صباح اليوم الجمعة 19-6-2026 على مستوي الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب ثباتاً على مستوى الأعيرة الذهبية بمختلف محلات الصاغة المختلفة.

تحركات الذهب

وسجل سعر المعدن الأصفر مع تعاملات أمس زيادة طفيفة أمس بقيمة 15 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6150 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6150 جنيها للشراء و 6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5271 جنيها للشراء و 5228 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.2 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4249 دولار للشراء و 4248 دولار للبيع.