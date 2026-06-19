أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتراجع 80 جنيهًا والجنيه الذهب يفقد 640 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية التعاملات، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 640 جنيهًا، متأثرًا بهبوط أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات السوق المحلية.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية.



أسعار الذهب اليوم في مصر مساء الجمعة 19 يونيو 2026



سعر الذهب عيار 24

البيع: 6,905 جنيهات

الشراء: 6,845 جنيهًا



سعر الذهب عيار 21

البيع: 6,040 جنيهًا

الشراء: 5,990 جنيهًا



سعر الذهب عيار 18

البيع: 5,175 جنيهًا

الشراء: 5,135 جنيهًا



سعر الذهب عيار 14

البيع: 4,025 جنيهًا

الشراء: 3,995 جنيهًا



سعر الجنيه الذهب اليوم

البيع: 48,320 جنيهًا

الشراء: 47,920 جنيهًا

وبذلك يكون الجنيه الذهب قد تراجع بنحو 640 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياته السابقة.



سعر الأوقية عالميًا

سعر الأوقية بالدولار: 4,156.62 دولار

سعر الأوقية بالجنيه المصري: 214,705 جنيهات للبيع و212,925 جنيهًا للشراء.



سعر دولار الصاغة

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 51.65 جنيه، مقابل 49.90 جنيه للدولار في البنوك، ما يواصل تأثيره على حركة تسعير الذهب داخل السوق المحلية.



أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم

جاء انخفاض أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

تراجع سعر الأوقية في الأسواق العالمية.

هدوء الطلب على الذهب محليًا.

تحركات سعر الدولار المرتبط بتسعير المعدن الأصفر.

اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجات الارتفاع السابقة.



توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق العالمية لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على أسعار الفائدة وحركة الدولار، وهما من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

ويبحث المهتمون عن حول أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب الآن، عيار 21 اليوم، سعر الجنيه الذهب، أسعار الذهب في مصر، سعر الذهب الجمعة 19 يونيو 2026، سعر الأوقية، دولار الصاغة، أسعار الذهب مساء اليوم.