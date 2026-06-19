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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتراجع 80 جنيهًا والجنيه الذهب يفقد 640 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية التعاملات، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 640 جنيهًا، متأثرًا بهبوط أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات السوق المحلية.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر مساء الجمعة 19 يونيو 2026


سعر الذهب عيار 24

  • البيع: 6,905 جنيهات
  • الشراء: 6,845 جنيهًا


سعر الذهب عيار 21

  • البيع: 6,040 جنيهًا
  • الشراء: 5,990 جنيهًا


سعر الذهب عيار 18

  • البيع: 5,175 جنيهًا
  • الشراء: 5,135 جنيهًا


سعر الذهب عيار 14

  • البيع: 4,025 جنيهًا
  • الشراء: 3,995 جنيهًا


سعر الجنيه الذهب اليوم

  • البيع: 48,320 جنيهًا
  • الشراء: 47,920 جنيهًا

وبذلك يكون الجنيه الذهب قد تراجع بنحو 640 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياته السابقة.


سعر الأوقية عالميًا

  • سعر الأوقية بالدولار: 4,156.62 دولار
  • سعر الأوقية بالجنيه المصري: 214,705 جنيهات للبيع و212,925 جنيهًا للشراء.


سعر دولار الصاغة

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 51.65 جنيه، مقابل 49.90 جنيه للدولار في البنوك، ما يواصل تأثيره على حركة تسعير الذهب داخل السوق المحلية.


أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم

جاء انخفاض أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

  • تراجع سعر الأوقية في الأسواق العالمية.
  • هدوء الطلب على الذهب محليًا.
  • تحركات سعر الدولار المرتبط بتسعير المعدن الأصفر.
  • اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجات الارتفاع السابقة.


توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق العالمية لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على أسعار الفائدة وحركة الدولار، وهما من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

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