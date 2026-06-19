قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر
التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”
مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل
ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع
مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان
قبل مواجهة بلجيكا.. إيران تتقدم بشكوى للفيفا
بمشاركة الأئمة والمصلين| أوقاف كفر الشيخ تنظم مقرأة الجمهور.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وسط انخفاض واضح في سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلي، إضافة إلى هبوط سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات عالمية في أسعار المعدن النفيس، إلى جانب تغيرات في سعر صرف الدولار داخل السوق المحلية، ما انعكس مباشرة على تسعير الذهب في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث في سوق الصاغة المصرية على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 6,925 جنيه

سعر الشراء: 6,845 جنيه

بعد اتفاق واشنطن وطهران..هل يستعيد الذهب بريقه أم تفرض العوامل الاقتصادية كلمتها؟

عيار 21

سعر البيع: 6,060 جنيه

سعر الشراء: 5,990 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 5,195 جنيه

سعر الشراء: 5,135 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4,040 جنيه

سعر الشراء: 3,995 جنيه

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

سعر الجنيه الذهب:
48,480 جنيه للبيع – 47,920 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالجنيه:
215,415 جنيه للبيع – 212,925 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار:
4,175.02 دولار

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب انخفاضًا بنحو 500 جنيه مقارنة بتعاملات الأمس، في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب المحلي بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

بلغ سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 51.60 جنيه مقابل 49.92 جنيه في البنوك، وهو ما يظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، خاصة مع ارتباطه المباشر بتكلفة الاستيراد وتسعير الأونصة عالميًا.

لماذا يتراجع الذهب في مصر؟

يرتبط انخفاض أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تراجع الأسعار العالمية للأونصة

تحركات سعر الدولار محليًا

انخفاض الطلب في السوق المحلي

عمليات جني الأرباح من المستثمرين

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى محللون أن أسعار الذهب قد تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثرها بالتوترات الاقتصادية العالمية وحركة الفائدة الأمريكية، إلى جانب استقرار أو تغير سعر الدولار في السوق المصري.

يبحث المهتمون عن أسعار الذهب حول  أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر، عيار 21 اليوم، سعر الجنيه الذهب، الذهب اليوم الجمعة، أسعار الذهب 2026، سعر الذهب في الصاغة، سعر الأونصة بالدولار، سعر الدولار في مصر، تحديث أسعار الذهب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الجمعة أسعار الذهب 2026 سعر الذهب في الصاغة سعر الأونصة بالدولار سعر الدولار في مصر تحديث أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط يبحث التكامل الإقليمي مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني والابتكار المالي مع صندوق الأمم المتحدة

أحمد رستم

مصر تطالب بتوجيه موارد "الصندوق الميسر" للفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثرًا بالأزمات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد