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نزل 130 جنيه..الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم بالصاغة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 130 جنيه..الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يواجه الذهب في مصر نزيفًا كبيرًا داخل محلات الصاغة المصرية مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 19-6-2026.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا جديدًا للمرة الثالثة منذ بدء التعاملات المسائية؛ ليصل مجمل ما فقده حتي الآن 130 جنيها علي الأقل.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5985 جنيهاً.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6840 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6270 جنيها للشراء و 6217 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5130 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.88 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4148 دولار للشراء و 4147 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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