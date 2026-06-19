نزل 130 جنيه..الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

يواجه الذهب في مصر نزيفًا كبيرًا داخل محلات الصاغة المصرية مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 19-6-2026.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا جديدًا للمرة الثالثة منذ بدء التعاملات المسائية؛ ليصل مجمل ما فقده حتي الآن 130 جنيها علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5985 جنيهاً.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6840 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6270 جنيها للشراء و 6217 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5130 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.88 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4148 دولار للشراء و 4147 دولار للبيع.